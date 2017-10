„Textile Warenkunde“: Neuer Termin

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach dem Grundlagenkurs „Textile Warenkunde“ mit Birgit Jussen bietet die Akademie für Textilveredlung das Seminar am 3. März 2018 bereits zum fünften Mal an. Gemeinsam mit dem Akademiepartner Stickdeinlogo.de findet die Veranstaltung in Overath bei Köln statt und richtet sich an Textildrucker, Sticker und Werbeartikelspezialisten. Kooperationspartner ist erneut das PSI (Promotional Product Service Institute).

Jussen ist Diplom-Ingenieurin der Fachrichtung Bekleidungstechnik und erläutert die textile Produktionskette sowie die wichtigsten Grundlagen über Fasern, Stoffe und Veredelungen. Der Kurs findet am 3. März 2018 von 9 bis 17 Uhr im Coworking4You in Overath statt, die Teilnahmegebühr beträgt 180 Euro zzgl. MwSt. Im Preis enthalten sind die Kosten für Lunch, Snacks, Getränke, Seminarunterlagen und die Teilnahmebestätigung.

Die Akademie für Textilveredlung ist ein Unternehmen der Aka Merch & Textil GmbH, Köln.

www.aka-tex.de