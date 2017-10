Parkscheiben als Werbepräsent mit Mehrwert

Parkscheiben sind wichtige Helfer, um eine bestimmte Zeit lang auf einem Platz kostenlos parken zu können. Wo sie benötigt werden, lässt sich an entsprechenden Schildern erkennen. Zudem sind sie auch als nützliche Werbepräsente gerne gesehen – schließlich nutzen viele Menschen die praktischen Drehscheiben täglich, sodass ein nachhaltiger Werbeeffekt ents teht.

Während die Vorderseite einer Parkscheibe nach EU-Norm gestaltet werden muss, lässt sich die Rückseite auf einer Fläche von 94 x 147 mm individuell bedrucken. Hier muss nur noch ein kleines Stück abgerechnet werden, das für das Einstellen der weißen Scheibe benötigt wird. So ist auf Kundenwunsch z.B. ein Firmenlogo, ein Slogan oder auch beides auf der Rückseite platzierbar. Über die klassische Parkscheibe hinaus sind weitere Drehscheiben-Modelle erhältlich. Sie bestehen aus einer beidseitig bedruckbaren runden Scheibe, die mit einer Öse aus Kunststoff oder Metall mit der eckigen Hülle verbunden ist. Auf Wunsch können die Drehscheiben individuell bedruckt werden, um Werbung für ein Unternehmen oder ein bestimmtes Produkt zu machen.

Werbung begegnet uns heutzutage an jeder Ecke – sei es im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften oder in Form von Werbebannern, z.B. im Fußballstadion. Hinzu kommt die gesamte Online-Werbung im Internet. Das Ergebnis: Viele Menschen nehmen Werbung nicht mehr wirklich wahr, sie wird möglichst ausgeblendet. Daher ist es für Unternehmen und Marken umso wichtiger, sich von der Konkurrenz abzuheben und sich bei Promotionaktionen als echte Eyecatcher zu positionieren. Nur wenn potenzielle Kunden die Werbebotschaft oft und bewusst wahrnehmen, wird das Kaufverlangen geweckt. Die Parkscheibe erweist sich daher als idealer Werbeträger – der Beschenkte nimmt sie oft in die Hand, sie ist nützlich, bietet einen echten Mehrwert und verrichtet lange ihren Dienst. Ein weiterer großer Vorteil: Die Parkscheibe liegt bei vielen Autos immer hinter der Frontscheibe und fällt auch aufmerksamen Spaziergängern auf. Individuell bedruckbare Parkscheiben mit Mehrwert sind daher ein schönes und v.a. sinnvolles Werbepräsent.

