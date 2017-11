Generationswechsel bei FahnenFleck

FahnenFleck, Hamburg, hat einen neuen Geschäftsführer: Andreas Fleck hat als langjähriger, alleiniger Geschäftsführer seinen Neffen Eike Neumann zum Nachfolger bestimmt. Dieser wird das 1882 in Hamburg gegründete Traditionsunternehmen jetzt in fünfter Generation weiterführen.

Bereits seit seinem Eintritt ins Unternehmen im März 2016 hat Neumann es sich zum Ziel gesetzt, die FahnenFleck GmbH & Co. KG zukunftsorientiert aufzustellen, den Vertrieb auszubauen und die Expansion in neue Geschäftsfelder weiter voranzutreiben. Der Wirtschaftswissenschaftler arbeitete bisher in leitender Funktion im Handelsmarketing. Sein Spezialgebiet ist das Business Development, zudem verfügt er durch den väterlichen Druckbetrieb über langjährige Erfahrung im Printbereich.

Andreas Fleck wird als Inhaber des Unternehmens die Entwicklung von FahnenFleck weiterhin begleiten und seinem Neffen beratend zur Seite stehen.

www.fahnenfleck.de