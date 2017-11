Club Crawatte sponsert Charity-Event

Am 26. August 2017 fand im Düsseldorfer Club Ufer 8 die erste „PSD Bank Benefiznacht des Sports“ statt. Wie bereits in den Jahren zuvor bei den Rett-Benefiztagen zugunsten am Rett-Syndrom erkrankter Mädchen engagierte sich auch Bernd Koch, Geschäftsführer von Club Crawatte Crefeld, beim Charity-Event der PSD Bank als Sponsor. Die Erlöse der Veranstaltung kommen ernsthaft erkrankten, behinderten und sozial benachteiligten Kindern zugute.

Mit seinem Engagement möchte der Krefelder Spezialist für textile Accessoires eigenem Bekunden zufolge noch mehr soziale Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten, um kranken bzw. benachteiligten Kindern zu helfen. „Wenn man die Möglichkeit hat, großartige Projekte mitzutragen, die Hilfe da anbieten, wo sie so dringend benötigt wird, darf man nicht zögern“, so Koch.

