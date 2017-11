DIE6: Aufsichtsrat neu gewählt

Anfang Oktober 2017 trafen sich die Gesellschafter des Werbeartikelverbundes DIE6 in Stuttgart zur turnusmäßigen Gesellschafterversammlung, bei der u.a. die Neuwahl des Gremiums auf der Agenda stand. Einstimmig wurde dabei Heinrich Grübener (Werbe-Wienand) als bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender im Amt bestätigt. Ihm stehen mit Birgit Schepp (Bika) und Holger Falk (Besteck und Kappel) zwei erfahrene Unternehmer im Aufsichtsrat zur Seite, um die in Hagen ansässige Händlervereinigung sicher durch die nächsten Jahre zu führen. „Wir werden auch zukünftig die Belange unserer Unternehmen in den Vordergrund stellen und ihre Interessen am Markt vertreten. Und ich bin mir sicher, dass wir die auf uns zukommenden Aufgaben ebenso erfolgreich meistern werden, wie wir dies auch in der Vergangenheit bereits gemeinsam getan haben“, so Grübener.

DIE6 repräsentiert einen Verbund von 15 Werbeartikelspezialisten, die über jahrzehntelange Erfahrung sowie enge Kontakte zu Lieferanten rund um den Globus verfügen und u.a. von einem gemeinsamen Katalog und einem umfassenden Online-Angebot profitieren.

www.die6.de