Mid Ocean und Skross kooperieren

Mid Ocean Brands, NL-Barneveld, und Skross, CH-Diepoldsau, geben eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit bekannt. So bietet der niederländische Werbeartikelspezialist in seiner ab Lager verfügbaren Power Gifts Range ab sofort sechs verschiedene Skross-Reiseadapter an, die sich per Druck veredeln lassen.

Skross ist in über 100 Ländern weltweit aktiv und hat sich erfolgreich als führende Marke für qualitativ hochwertige Reiseaccessoires positioniert. Die mehrfach ausgezeichneten Reiseadapter der Schweizer stellen dank des patentierten Länderschiebersystems den Anschluss in fast allen Ländern der Erde sicher und genügen hohen Ansprüchen an Produktsicherheit und -qualität.

www.midoceanbrands.com

www.skross.com