PPD Live: Zurück zum Zweitagesformat

Wie der Veranstalter Customer Focus (ehemals Trade Only) bekannt gegeben hat, wird die britische Werbeartikelmesse PPD Live nicht, wie ursprünglich geplant, an drei Tagen stattfinden. Stattdessen bleibt die Veranstaltung, die anstelle der Promotion Product Expo (ehemals Trade Only National Show) tritt und am 16. und 17. Januar 2018 in der Ricoh Arena in Coventry über die Bühne geht, beim bewährten Zweitagesformat. Zudem wird der Plan, erstmals auch Anwendern an einem Tag auf Einladung von Werbeartikelhändlern Zugang zu der Messe zu gewähren, nach Veranstalterangaben nicht weiterverfolgt – damit bleibt die Messe eine Closed Shop-Veranstaltung nur für Wiederverkäufer. Das für 2018 angekündigte Vortragsforum jedoch soll wie geplant stattfinden.

https://ppdlive.com/

Bildquelle: Customer Focus