WA Media initiiert Cradle to Cradle-Workshop

„Abfall ist Nährstoff”, so lautet die These von Chemiker und Verfahrenstechniker Prof. Michael Braungart, u.a. Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer der Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) in Hamburg sowie wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Das Konzept, das hinter dieser These steht, nennt sich „Cradle to Cradle“: Nicht die Menschen sollen auf Konsum verzichten, sondern die Unternehmen müssen ihre Herstellungsverfahren modifizieren, und zwar so, dass die fabrizierten Produkte nicht nur der Umwelt möglichst wenig schaden, sondern sogar nützlich für sie sind. Alle Einzelteile sollen in ewigen – biologischen oder technologischen – Kreisläufen weiterverwendet werden können. Nach solchen Prinzipien gefertigte haptische Werbeträger ständen für eine „Kultur der Großzügigkeit“.

Damit Unternehmen, die im Bereich gegenständlicher Werbeträger tätig sind, tragfähige Nachhaltigkeitskonzepte auch tatsächlich entwickeln können, bietet das Kölner Verlagshaus WA Media zusammen mit Prof. Braungart und der EPEA einen Cradle to Cradle-Innovationsworkshop für haptische Werbung an (Infos unter: workshop@waorg.com). Dieser findet am 20. März 2018 im World Conference Center Bonn statt. Welche Konsequenzen die Cradle to Cradle-Philosophie für die Produktentwicklung mit sich bringt, erklärt Braungart außerdem einen Tag darauf in einem Vortrag auf der HAPTICA® live ’18. Die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ wird ebenfalls im Bonner WCCB ausgetragen. Ein ausführliches Interview mit dem Nachhaltigkeitsexperten findet sich zudem in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 368 (15. November 2017).

www.epea-hamburg.org

www.haptica-live.de