Gadget Factory setzt auf Klimaneutralität

Die Gadget Factory, CH-Zürich, arbeitet aktuell zu 100% klimaneutral. In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur ClimatePartner erfasst die Schweizer Werbeartikelagentur alle CO2-Emissionen sowohl am Unternehmenssitz als auch für Produktion, Verpackung und Transport des gesamten Produktsortiments – angefangen bei Strom und Heizenergie für die Büroräume, über die tägliche Anfahrt der Mitarbeiter und Geschäftsflüge bis hin zu den Emissionen, die durch die Herstellung und Beförderung der Werbeartikel entstehen. Der so ermittelte CO2-Fussabdruck wird jährlich aktualisiert und durch die Unterstützung eines anerkannten Klimaschutzprojekts im chinesischen Guangzhou ausgeglichen. Dort entstehen in der Brauerei Guangzhou Zhujiang jährlich bis zu fünf Mio. Tonnen Abwässer, deren organische Inhaltsstoffe von Methanbakterien in Biogas umgewandelt werden. Dank der Klimaschutzinitiative wird das Gas aufgefangen und zur Stromerzeugung genutzt.

www.gadgetfactory.ch