Auszeichnung für Tradeconthor

Am 9. November 2017 wurde Tradeconthor, Adendorf, mit dem „Rising Star Award 2017“ der deutschen Technologiebranche ausgezeichnet. Unter dem Motto „Powerful Connections“ vergab Deloitte den „Technology Fast 50 Award“ am Abend des 9. November in München zum 15. Mal an die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Mit einem ausgewiesenen Wachstum von über 1.595,12% in den letzten zwei Jahren belegte Tradeconthor den ersten Platz in der Kategorie „Rising Star 2017“.

„Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren innovativen Technologieprodukten den Zeitgeist der heutigen mobilen Generation treffen“, so Julian Thormählen, der Tradeconthor 2015 gemeinsam mit drei anderen Studenten gründete. Das starke Wachstum führt er v.a. auf die intensiven Vertriebs- und Marketingaktivitäten zurück: „Wir konnten dieses Jahr viele neue Großkunden wie Deloitte, VW, thyssenkrupp und adidas für uns gewinnen“, so Thormählen. Auf den Erfolgen ausruhen wolle sich das Unternehmen jedoch nicht, denn der dynamische Technologiemarkt biete noch viel Potenzial für neue Geschäftsideen. Derzeit baut das Unternehmen sowohl seinen Standort in Adendorf als auch seine Dependancen in China stetig weiter aus. Weiterwachsen wolle man zudem durch den Ausbau des internationalen Geschäftes.

Neben Tradeconthor wurden das Start-up perdoo (+ 663,63%) und die Uniscon GmbH (+ 340,72%) mit dem Wachstumspreis ausgezeichnet.

www.tradeconthor.com