Choice-Pressebrunch: The Art of Success

Zum vierten Mal luden die sechs Schwestern der JCK-Holding Medienvertreter und Großhändler am 9. November d.J. zum Pressebrunch ein. Schauplatz der exklusiven Neuheitenpräsentation war das Kunstatelier in der Honsellbrücke am Hafenpark in Frankfurt am Main, das mit seinem außergewöhnlichen Ambiente die Besonderheit des Events unterstrich. Passend zum Veranstaltungsort lautete das Motto der Show „The Art of Success“. Die sechs Schwestern, die gemeinsam unter dem Label „Choice“ auftreten, sind als Spezialisten äußerst erfolgreich: Daiber (Textilen und Headwear), Fare (Schirme), Halfar (Taschen), Karlowsky (Schürzen und Gastrokleidung), mbw (Plüsch, Quietscheenten und weitere Sympathieträger) und SND (Porzellan) gehören zu den Marktführern in ihren jeweiligen Produktsegmenten, verfügen zusammen über 380 Jahre Erfahrung in der Kreation von Artikeln für den Markt haptischer Werbung und beherrschen die Kunst der Innovation.

Jedes Unternehmen hatte die Gelegenheit, den interessierten Besuchern – nach offiziellen Angaben kamen mehr als 40 Händler sowie 23 Pressevertreter – die Neuheiten der kommenden Saison ausführlich vorzustellen. Teilweise warteten die Aussteller mit mehr als 100 Neuheiten auf. Aufgrund des VIP-Charakters der Veranstaltung blieb viel Zeit, auch tiefer in die Sortimente einzuführen und Produkte en detail zu präsentieren. Pop Art-Darstellungen einzelner typischer Artikel aus den Sortimenten bildeten die Key Visuals des Pressebrunchs, die auf Staffeleien aufmerksamkeitsstark dargeboten wurden.

Alle Teilnehmer konnten neben vielen inspirierenden Eindrücken einen gemeinsamen Neuheitenkatalog sowie eine prall gefüllte Goodie Bag mit nach Hause nehmen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 369 (13. Dezember 2017).

// Mischa Delbrouck

www.daiber.de

www.fare.de

www.halfar.com

www.karlowsky.de

www.mbw.sh

www.snd-porzellan.de

Fotos: Mischa Delbrouck, Brit München, © WA Media