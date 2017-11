Saxoprint erweitert Werbeartikel-Sortiment

Saxoprint, Dresden, erweitert sein Produktportfolio um süße Werbung. Ab sofort können werbetreibende Unternehmen bei der Online-Druckerei in der Themenwelt „Werbeartikel“ klassische und vegane Gummibärchen, Traubenzucker, Halsbonbons, Schokoladentäfelchen und Zimtsterne ordern. Abgerundet wird das Sortiment durch einen Schoko-Adventskalender mit individuell bedruckbarer Vorderseite. Je nach Artikel sind Auflagen von 500 bis 5.000 Stück erhältlich. Bei der Bestellung werden dem User Druckvorlagen sowie spezielle Datenblätter per Download zur Verfügung gestellt. Zudem liefert das Online-Portal allgemeine Informationen zu den eingesetzten Druckverfahren und informiert über rechtliche Hinweise zu den verwendeten Lebensmitteln.

Die Saxoprint GmbH ist ein internationaler Druckdienstleister mit moderner Offsetdruckerei. Das nach eigenen Angaben zu den Marktführern in Europa zählende Unternehmen betreibt mehrere Online-Druckportale und investierte in den vergangenen zwei Jahren knapp 20 Mio. Euro in neue Maschinen, Produktionsprozesse und Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Dresden beschäftigt Saxoprint derzeit mehr als 550 Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche von über 18.000 qm.

www.saxoprint.de