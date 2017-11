MerchDays: Ortswechsel und neuer Termin

Im kommenden Jahr werden die MerchDays, die zuletzt am 17. und 18. August 2017 in Köln zeitgleich zum Musikkongress c/o pop Convention über die Bühne gingen, in der Messe Frankfurt veranstaltet. Vom 12. bis zum 13. April 2018 findet das „Branchentreffen der Entertainment-Merchandiser“ dann als Teil der Musikmesse (11. bis 14. April) sowie der Prolight + Sound (10. bis 13. April) statt. In Kooperation mit der Aka Merch & Textil GmbH, Veranstalter der MerchDays, bindet die Messe Frankfurt das Branchenforum als Teil des Messeduos für Musikinstrumente und Veranstaltungstechnik ein.

„Die Integration der MerchDays erweitert das Produkt- und Themenspektrum von Musikmesse und Prolight + Sound. So geben wir Besuchern aus der Musik-, Event- und Entertainmentbranche die Möglichkeit, sich über Trends der Merchandisingbranche zu informieren – von Textilien, Elektronik und Lifestyle-Artikeln bis hin zu Technologien rund um Veredelung, Logistik und e-Commerce. Wir freuen uns darauf, zahlreiche Entscheider und Spezialisten rund um Merchandising auf unserem Messeduo zu begrüßen“, sagt Michael Biwer, Group Show Director im Bereich „Entertainment, Media & Creative Industries“ der Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Und Stefan Roller-Aßfalg, Geschäftsführer der Aka Merch & Textil GmbH, ergänzt: „Mit jährlich rund 100.000 Besuchern bieten Musikmesse und Prolight + Sound einen zukunftsweisenden Rahmen für das Thema Merchandising und Fanartikel. Zudem ist die Messe Frankfurt ein starker Partner, um das Branchentreffen als Fachmesse weiterzuentwickeln. Mit unseren bisherigen Veranstaltungen in Köln konnten wir die MerchDays als Treffpunkt der Merchandising-Industrie etablieren. Der vorteilhafte Termin im April, die Kooperation mit der Messe Frankfurt und die Planungen für das Musikmesse-Festival waren ausschlaggebend für die Entscheidung, mit den MerchDays nach Frankfurt umzuziehen.“

www.merchdays.de

www.musikmesse.com

www.prolight-sound.com