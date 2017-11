akatex-Fachseminar: Marken, Designs und „Copyright“

Mit dem Fachseminar „Darf ich das?“ am 6. März 2018 in Aschaffenburg will die Akademie für Textilveredlung (akatex) zu den Themen Marken, Designs und Copyright aufklären. Der Referent Thomas Seifried ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und richtet im Seminar den Blick auf den Markt für Textilveredlung und erklärt, was Textildrucker und Sticker auf Textilien aufbringen dürfen, wo die Grenzen sind und mit welchen rechtlichen Folgen sie bei Missachtung der Rechtslage rechnen müssen. Dabei gibt er u.a. Antworten auf Fragen wie: Darf ich das Bild aus dem Internet, den Namen des Nationalspielers, das Logo einer Automarke einfach auf T-Shirts drucken? Denn es gibt unzählige Beispiele, die aus juristischer Sicht bedenklich sind, wie z.B. im Falle von Abi-Shirts, wo häufig bekannte Claims, Motive aus Filmen oder geschützte Logos verwendet und in abgewandelter Form in das Shirtmotiv integriert werden – ein Druckjob, der im Ernstfall böse Überraschungen nach sich ziehen kann.

Das Seminar findet am 6. März von 10 bis 17 Uhr bei der Zego Textilveredelungszentrum GmbH in Aschaffenburg statt und kostet 188 Euro zzgl. MwSt. Verpflegung, Seminarunterlagen und Teilnahmebestätigung sind im Preis inbegriffen. Die Teilnehmer können eigene Druck- und Stickbeispiele mitbringen und die Motive im Seminar zur Diskussion stellen.

www.aka-tex.de