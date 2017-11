Giving Europe-Team wächst weiter

Seitdem im September d.J. bereits vier neue Mitarbeiter bei Giving Europe Deutschland eingestellt wurden, verzeichnen die Bremer im November drei weitere Neuzugänge: Ina Dunker verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrung und verstärkt das Team des Werbeartikelspezialisten nach ihrem berufsbegleitenden Studium in Vertrieb und Marketing als Account Managerin für Nord- und Ostdeutschland.

Björn Borchert kam nach seinem Studienabschluss in Business Management zu Giving Europe und berät Kunden des Unternehmens zukünftig als Area Sales Manager in Nord- und Ostdeutschland.

Nach sechs Jahren Berufserfahrung als regionaler Verkaufsleiter eines bekannten Einzelhandelsunternehmens und seinem Master in International Business and Management wird Job-Jan Meyer seine bisherigen Erfahrungen aus dem In- und Ausland als Backoffice Manager gewinnbringend in sämtliche Prozesse und Strukturen einfließen lassen.

www.givingeurope.de