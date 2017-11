Jura Textil: Teamverstärkung

Seit 30 Jahren ist die Jura Textil GmbH Fullservice-Partner des Werbeartikelhandels im Bereich individuell gestaltbare Textilien, Frottierware, Taschen und Sonderproduktionen. Fast ebenso lange ist das Traditionsunternehmen mit Sitz in Ofterdingen nahe Tübingen erfolgreich in der Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Jüngster Spross im Team ist Vivienne Weber, die im September d.J. ihre Ausbildung zur Mediengestalterin, Fachrichtung Gestaltung und Technik, abgeschlossen hat und jetzt das Innendienstteam von Jura verstärkt. Simon Lechner hat zeitgleich im September seine Ausbildung zum Mediengestalter, Fachrichtung Beratung und Planung, begonnen und Kevin Mavro wird bei Jura zum Mediengestalter, Fachrichtung Gestaltung und Technik, ausgebildet. Neu an Bord ist auch Jutta Mang, die seit Juli im Bereich Textilveredelung und Service tätig ist.

www.jura-textil.de