44. Deutscher Marketing Tag: Next Level Marketing

Mit einer spektakulären 4D-Lichtshow wurde der 44. Deutsche Marketing Tag, das Jahrestreffen des Deutschen Marketing Verbands (DMV), am 23. November 2017 im Kap Europa in Frankfurt/M. eingeläutet. Und eindrucksvoll ging es weiter: Bei der Eröffnung verkündete Prof. Dr. Ralf E. Strauß, Präsident des DMV, die Rekordteilnahme von 1.500 Kongressbesuchern.

Unter dem Motto „#_Next_Level_Marketing“ ging es in fünf sogenannten Deep Dives am Vorabend des Kongresses sowie im Plenum und in zwölf Breakout-Sessions am Veranstaltungstag darum, wie sich die Vielzahl innovativer – und oft digitaler – Marketinginstrumente und -konzepte für den eigenen Unternehmenskontext adaptieren lässt. Mehr als 70 Referenten sprachen über Transformation, Vertrauen in Marken, Influencer-Marketing, Künstliche Intelligenz, Chat-Bots, Datenanalyse, Social Media und andere aktuelle Trends im Marketing. Marketingprofis namhafter Unternehmen wie Adobe, E.ON, Ikea, Nestlé, Olympus, Parship, Rewe, Rotkäppchen Sekt, Ryanair, Telekom, Vaude u.v.a. teilten ihre Erfahrungen mit alten und neuen Marketingtools.

Rund 50 Aussteller – darunter auch Anbieter haptischer Werbung wie Präsenta Promotion oder Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik – zeigten parallel zum Kongressprogramm Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen des Marketings. Am Abend wurde im Rahmen einer Galaveranstaltung der Deutsche Marketing Preis 2017 verliehen: Preisträger ist Thermomix/Vorwerk.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 369 (13. Dezember 2017).

// Brit München

www.deutschermarketingtag.de

Bildquelle: 44. Deutscher Marketing Tag