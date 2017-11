Promotional Gift Award 2018: Jetzt anmelden!

Letzte Chance: Nur wer sich bis zum 30. November 2017 anmeldet, hat die Möglichkeit, seine Arbeit mit dem renommierten Promotional Gift Award 2018 auszeichnen zu lassen. Die Einsendefrist für den begehrten Branchenpreis, der kreative und mutig eingesetzte Werbeartikel sowie Kampagnen mit haptischer Werbung prämiert, endet am Donnerstag um Mitternacht. Auf der Award-Website können Werbeartikelhändler und -lieferanten, Designer und Werbeagenturen, Marketingabteilungen und werbetreibende Unternehmen noch schnell das Anmeldeformular online ausfüllen. Dabei empfiehlt es sich, die Einreichung aussagekräftig zu beschreiben, denn die Angaben dienen der Jury zur ersten Orientierung, bevor die fünf Branchenexperten die Wettbewerbsbeiträge im Dezember unter die Lupe nehmen. Noch vor Weihnachten erfahren die Teilnehmer dann, ob sie zu den Gewinnern gehören.

Mit dem Preis dokumentieren die Sieger ihre Kompetenz, Kreativität und Innovationskraft bei der Beratung, der Kampagnengestaltung und -umsetzung sowie bei der Werbeartikelherstellung und bei Sonderanfertigungen. Reichweitenstarke PR gibt es zudem gratis dazu: Der Veranstalter, das Kölner Verlagshaus WA Media, berichtet u.a. in seinen Fachmagazinen Werbeartikel Nachrichten, eppi magazine, Promotion Products und HAPTICA® über die Preisträger. Außerdem werden die Gewinnerprodukte auf der HAPTICA® live am 21. März 2018 im WCCB in Bonn, wo auch die Siegerehrung stattfinden wird, mit einer eigenen Ausstellung geehrt. Mehr Informationen sowie ein Film zur Juryarbeit im vergangenen Jahr finden sich unter:

www.promotionaward.com