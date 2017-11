Tradeconthor: Neue Marke Vonmählen

Tradeconthor, Adendorf, hat eine neue Marke für seine Elektronikprodukte lanciert. Unter dem Brand Vonmählen werden künftig alle Elektronik-Produkte des Start-ups subsumiert, darunter das 2 in 1-Ladekabel Zweins und das nach eigenen Angaben weltweit erste All-in-one-Ladekabel allroundo®.

„Vonmählen steht für innovatives, einzigartiges Zubehör, das funktional und intuitiv in der Handhabung, aber gleichzeitig emotional ist“, so Tradeconthor-Geschäftsführer Julian Thormählen. „Damit richtet sich die Marke ganz klar an die ‚Generation Digital Lifestyle‘. Alle Produkte beruhen auf Konzepten von uns und nehmen in Zusammenarbeit mit renommierten Designern Gestalt an.“ Tradeconthor, so Thormählen weiter, habe damit begonnen, eine großangelegte Markenstrategie inklusive zahlreicher internationaler Sales Points – insbesondere im Retail – auszurollen. Dem B2B-Bereich stellt das Unternehmen weiterhin eigene Marketingtools und -plattformen zur Verfügung, die den spezifischen Bedürfnissen des Marktes für haptische Werbung gerecht werden.

Ein ausführliches Interview zum Markenlaunch enthält die aktuelle Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 368 und ist online abrufbar.

www.vonmaehlen.com