Fotoboden: Auszeichnung bei Druck&Medien Awards

Bei den diesjährigen Druck&Medien Awards wurde die mit der Marke Fotoboden bekannte visuals united AG, Kaarst, mit dem Druck&Medien Award Bronze 2017 im Bereich LFP (Large Format Printing) ausgezeichnet. Die Prämierung honoriert die Leistungen des Druckspezialisten bei der Entwicklung einer neuen Teppichkategorie, dem Vinylteppich (VinylRugs).

Die Ehrung der „Besten der Druckindustrie“ in 25 Kategorien fand am 26. Oktober 2017 im Grand Hyatt Hotel in Berlin statt. Vor knapp 500 Vertretern der Branche wurden Druckereien, Buchbindereien, aber auch Ausbildungsinstitutionen für ihre besonderen Leistungen geehrt. Die von der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft veranstalteten und seit 2005 jährlich verliehenen Druck&Medien Awards gelten als die renommierteste Auszeichnung der deutschen Druckindustrie. Moderiert wurde die glanzvolle Award-Gala von der TV-Moderatorin Judith Rakers.

www.fotoboden.de