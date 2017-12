German Design Award für Faber-Castell

Für seinen Füllfederhalter Vikings – Pen of the Year 2017 wurde Faber-Castell, Stein, mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie „Luxury Goods“ ausgezeichnet. Die internationale Fachjury, bestehend aus Markenexperten unterschiedlicher Disziplinen, würdigt die „herausragende Designqualität“ des exklusiven, limitierten Füllfederhalters: Die mit anthrazitfarbener PVD-Beschichtung aus Titan ausgestattete Version des Pen of the Year 2017 verfügt über eine besonders maskuline Ausstrahlung. Mattgrau geräucherte Eiche – das präferierte Holz für den Bau der Wikingerschiffe – bildet dabei einen spannenden Kontrast zu der hochglänzenden und im Gebrauch changierenden Metalloberfläche.

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Ausgerichtet wird er vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde.

