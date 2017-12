PSI Russia: Premiere im September

Vom 11. bis zum 13. September 2018 feiert in Moskau die PSI Russia Premiere. Das „Festival der kreativen Ideen“ findet im Ausstellungskomplex Crocus Expo statt und erwartet die Besucher u.a. mit dem kompletten Spektrum haptischer Werbung, einem Ideen-Labyrinth, Innovationen aus den Bereichen Werbung und Veredelung, einer „Handmade“-Allee, der Russland-Premiere des PSI Catwalk sowie der Gelegenheit zum Networking – auf der Messe und bei einer After Work Party. Wie bei der PSI-Messe in Düsseldorf soll es auf der ebenfalls von Reed Exhibitions veranstalteten PSI Russia zudem Live-Vorführungen von Druck- und Veredelungsverfahren, eine Erfinder-Area und auch einen Award für die besten Werbeartikel geben, der auf der Messe verliehen wird. Abgerundet wird die Veranstaltung, die an die Stelle der Herbstausgabe der IPSA (International Exhibition for Promotion Industry) tritt, von einem umfangreichen Vortragsprogramm.

Die PSI Russia findet am 11. und 12. September von jeweils 10 bis 18 Uhr und am 13. September von 10 bis 17 Uhr statt.

www.psi-russia.com