chocri stellt auf Fairtrade um

Die Berliner Schokoladenmanufaktur chocri stellt ab sofort ihr Schokoladen-Sortiment von ca. 500 Schokoladen-, Pralinen- und Saisonartikeln komplett auf das Fairtrade-Kakaoprogramm um. Auch die von Hand individualisierten Tafelschokoladen werden künftig ausschließlich nach den Maßgaben des Fairtrade-Kakaoprogramms hergestellt und vertrieben. Damit ist chocri der nach eigenen Angaben erste Anbieter personalisierter Schokoladenartikel, der mit seinen Online-Konfiguratoren für Tafelschokoladen, Pralinen und Saisonartikeln ausschließlich nach den Standards des Fairtrade-Kakaoprogramms produziert. Das Fairtrade-Programm für Kakao schafft bedeutende neue Absatzmöglichkeiten für Kakao und ermöglicht grundlegende Verbesserungen auf den Farmen und in den Gemeinschaften der Kakao-Kleinbauern. Zusätzlich versendet und produziert die Online-Confiserie weiterhin klimafreundlich und CO 2 -neutral. „Fairness gehört für uns zum Genuss einfach dazu. Das haben wir die letzten Jahre mit einer UTZ-Zertifizierung umgesetzt und möchten es jetzt mit dem sortimentsweiten Wechsel auf das Fairtrade-Kakaoprogramm noch intensivieren. Zudem produziert und vertreibt bereits unsere Konzernmutter, die Confiserie Riegelein nach Fairtrade-Kriterien, sodass eine Synchronisierung hier der nächste logische Schritt war“, so Michael Bruck, geschäftsführender Gesellschafter der chocri GmbH.

Seit seiner Gründung 2008 hat chocri durch eigene Waldaufforstungs- und Kompensationsprojekte und durch den konsequenten GoGreen-Versand mit DHL bereits mindestens 546,4 t klimaschädliche CO 2 -Emissionen vermieden.

www.chocri.de