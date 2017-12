Jahresrückblick und Neuheitenschau

Am 13. Dezember 2017 erscheinen die letzten Werbeartikel Nachrichten in diesem Jahr. Die 178 Seiten starke Ausgabe präsentiert Neuheiten und Trends der kommenden Saison von 65 Lieferanten und widmet sich einer ausführlichen Rückschau auf das Werbeartikeljahr 2017. Ihre Eindrücke vom ablaufenden Geschäftsjahr schildern auch 36 Werbeartikelprofis im jährlichen Branchenmonitor. In einem vielfältigen Meinungsbild überwiegt die Zufriedenheit mit der in den meisten Fällen stabilen Umsatzentwicklung. Zu den am häufigsten diskutierten Themen zählten die PSI-Zielgruppenerweiterung, der wachsende E-Commerce-Markt sowie die Kundenmentalität der Digital Natives. Zudem prägten der anhaltende Konsolidierungstrend, CSR und Produktsicherheit sowie die Entwicklung der Importmärkte den Werbeartikelmarkt.

