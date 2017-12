Michael Puchtler gründet InterPro Brands

Michael Puchtler, ehemaliger Geschäftsführer der Giving Europe GmbH, Bremen, geht mit einem eigenen Unternehmen in der Werbeartikelbrache an den Start: Zum 1. Januar 2018 nimmt die von Puchtler neu gegründete Firma InterPro Brands mit Sitz in Bremen offiziell die Geschäfte auf. Das Sortiment wird nach Angaben Puchtlers rund 1.500 Artikel umfassen – etwa die Hälfte davon importiere man direkt aus Fernost.

Ergänzend dazu hat InterPro Brands Kooperationen mit zwei italienischen Partnern abgeschlossen, deren Produkte das neue Unternehmen exklusiv im Werbeartikelmarkt D-A-CH vertreibt: einem in der Branche bisher nicht präsenten Hersteller, der in Italien produziert, und einem Importeur. Außerdem übernimmt InterPro Brands ab dem 1. Januar 2018 den Vertrieb der Produkte des Ellerauer Lieferanten reeko design, einschließlich der Marke Philippi, die bisher exklusiv von reeko design angeboten wurde. Lediglich die Top 50-Kunden werden weiterhin von reeko direkt betreut.

InterPro Brands verkauft nach Angaben Puchtlers ausschließlich über den Werbeartikelhandel, dem sich das Unternehmen erstmals auf der PSI 2018 in Düsseldorf präsentieren wird. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 369 (13. Dezember 2017).

www.interprobrands.com