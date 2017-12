20 Jahre in Medias werbemittel

In diesem Jahr feiert in Medias werbemittel, Eggolsheim, 20-jähriges Bestehen und blickt damit auf eine ereignisreiche Firmengeschichte und viel Erfahrung in der Branche zurück. Gleichzeitig unterstützt in diesem Jahr Margot Borsutzky seit genau zehn Jahren tatkräftig das Team des Werbeartikelspezialisten. Im Sommer feierte die Agentur ihren runden Geburtstag im kleinen Kreis, im Winter nun das Mitarbeiterjubiläum mit einer Glühweinparty.

Unter dem Motto „Immer mit und für die Kunden“ gründete Firmeninhaberin Heidi Martin in Medias werbemittel im September 1997. „Mit genug Raum für kreativen Freigeist, einem umfangreichen Showroom sowie hauseigener Grafikabteilung, Druckerei und Lager möchte ich mich auch nach 20 Jahren bewusst nicht in meinem firmenspezifischen Leistungsportfolio einschränken“, so Martin. „Die Mitarbeiter schätzen den familiären Umgang in stürmischen Agenturzeiten, und unsere Kunden dürfen gespannt sein, was wir uns in den nächsten 20 Jahren einfallen lassen.“

www.in-medias.de