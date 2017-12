Bofa verstärkt Vertrieb

Seit Herbst 2017 unterstützt Thomas Kamrath das Vertriebsteam Nord der Bofa-Doublet GmbH, Bonn. Als neuer Außendienstmitarbeiter berät Kamrath Werbe- und Eventagenturen sowie Werbeartikelhändler direkt vor Ort und begleitet sie bei der ganzheitlichen Umsetzung ihrer Projekte. „Als erster Außendienstmitarbeiter, der seine ‚Homebase‘ nicht im Hauptsitz in Bonn hat, ist Thomas Kamrath für uns ein wichtiger Schritt in Richtung einer noch besseren, persönlichen Kundenbetreuung vor Ort“, so Stephan Baumgart, Head of Sales bei Bofa.

