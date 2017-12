Karl Knauer: BRC-Zertifizierung abgeschlossen

Seit Ende September 2017 ist die Karl Knauer KG auch am Standort Biberach/Baden BRC-zertifiziert und positioniert sich damit als „Expert in Food Packaging“. Bisher galt die Zertifizierung nur für das Werk in Neuenstein. Der BRC Global Standard legt für Verpackungen und Verpackungsmaterialien Anforderungen an Qualität und Sicherheit fest, um die Unbedenklichkeit für den beabsichtigten Verwendungszweck und die verpackte Ware sicherzustellen. Neben dem IFS Food Standard ist der BRC-Standard, der vom Verband der britischen Einzelhändler, dem British Retail Consortium (BRC) entwickelt wurde, einer der am weitverbreitetsten Lebensmittel-Standards. Er fordert u.a., dass alle verwendeten Grundmaterialien rückverfolgbar sind und verbietet das Tragen von Parfüm, Rasierwasser und Kunstnägeln in der Produktion. Außerdem bestehen erhöhte Anforderungen an die regelmäßige Reinigung der Wände, Böden, Decken und Rohrleitungen.

www.karlknauer.de