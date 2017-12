Galpeg zu Besuch bei Halfar

Auf Einladung von Halfar besuchten vom 27. bis zum 29. November 2017 zwölf Mitglieder des britischen Händlernetzwerks Galpeg den Firmenstandort des Taschenspezialisten in Bielefeld. Galpeg besteht seit fast zehn Jahren und umfasst ein gutes Dutzend selbstständiger Unternehmer – „Associates“ genannt –, wobei die Galpeg-Zentrale in High Barnet einen Großteil der Administration steuert. Allen Brexit-Diskussionen zum Trotz pflegt die Gruppe enge Beziehungen zu Lieferanten auf dem europäischen Festland.

Beim Ortstermin in Bielefeld erhielten die Besucher detaillierte Einblicke in die Produktion und das Portfolio des Taschenspezialisten. Weiteres Highlight war die Teilnahme an der Welcome Home-Tour, die am 29. November bei Halfar Station machte. Ein Besuch der Bielefelder Innenstadt inklusive Weihnachtsmarkt und ein gemeinsames Abendessen bildeten das Rahmenprogramm.

„Ein lohnenswerter Besuch – nicht nur für die Beziehungspflege, sondern auch, weil wir live sehen konnten, wie stark Halfar als Servicepartner des Handels aufgestellt ist“, betonte Galpeg-Director Paul Green. „Das Halfar-Team hat sich mit seiner Gastfreundschaft wirklich ins Zeug gelegt.“

