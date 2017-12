Trendfactory expandiert in Deutschland

Ab Januar 2018 verstärkt Sebastian Sedlick das Team von Trendfactory, NL-Nieuw-Vennep. In seiner Funktion als Head of Sales wird Sedlick den operativen Vertrieb in Deutschland verantworten und weiter ausbauen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Kosmetikbranche und hat in der Vergangenheit verschiedene Funktionen im Vertrieb bekannter Premiummarken bekleidet, zuletzt verantwortete er als Key Account Manager den Geschäftskundenbereich der Parfümerie Douglas. „Rituals ist für mich das Synonym für hochwertige Pflegeprodukte. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Brand Awareness von Rituals in Deutschland weiter zu steigern und den Vertrieb der Produkte gemeinsam mit Partnern aus der Werbeartikelbranche nachhaltig weiterzuentwickeln“, so Sedlick.

Trendfactory ist der niederländische B2B-Partner von Rituals-Produkten und liefert die Pflegeprodukte an Werbeartikelhändler und Anbieter von Prämienprogrammen in Benelux und Deutschland.

www.trendfactory.eu