PES launcht neue Marke

PES, HR-Zagreb, hat eine neue Marke ins Leben gerufen: Unter dem Namen VAU findet sich ab sofort eine erste Kollektion von zwölf Designprodukten aus massivem Metall im Sortiment, darunter Kerzenhalter, Kapselheber, Brieföffner, Schlüsselanhänger und Schmuck. Alle Produkte werden in der eigenen Fabrik in Kroatien hergestellt und sollen universelle Symbole aus der Natur und Geometrie widerspiegeln. Als hochwertige Businesspräsente lassen sich die Objekte u.a. per Lasergravur veredeln.

www.pes.hr

www.vauproducts.com