STABILO: Neuer Vertriebsmitarbeiter

Seit November 2017 unterstützt Mattia Armeniaco den Vertrieb von STABILO Promotion Products, Heroldsberg, in Italien. Der 32-Jährige folgt auf Sabrina Marchiano, die sich für zwei Jahre in Elternzeit verabschiedet, und betreut den italienischen Werbeartikelhandel vom STABILO-Office in Mailand aus.

Armeniaco absolvierte sein Bachelor-Studium in Italien und machte seinen Master-Abschluss in Frankreich. Für seine neue Aufgabe bringt er neben Sprachkenntnissen in Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch langjährige Erfahrung aus Vertriebstätigkeiten im Konsumgüter-Sektor in Frankreich, Italien und Großbritannien mit.

Mit der Betreuung italienischer Kunden in ihrer Landessprache und vor Ort will STABILO Promotion Products seine Kundennähe weiter verstärken.

www.stabilo-promotion.com