Fyvar und aimfap: Roadshow mit neun Stationen

Im Herbst 2018 organisieren die beiden spanisch-portugiesischen Werbeartikelverbände Fyvar und aimfap gemeinsam eine Roadshow durch Spanien und Portugal. An sieben spanischen Standorten – Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia und Vigo – sowie in zwei portugiesischen Städten – Lissabon und Porto – präsentieren im September und Oktober Hersteller und Importeure von haptischer Werbung ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Die Veranstaltungen werden entweder vom Fyvar oder vom aimfap und an zwei Standorten von beiden Fachverbänden gemeinsam organisiert.

Die Stationen sind:

• 04. Sept.: Hotel Occidental Bilbao (aimfap)

• 06. Sept.: Sant Jordi Club Barcelona (Fyvar und aimfap)

• 14. Sept.: IFEMA North Convention Center, Madrid (Fyvar und aimfap)

• 18. Sept.: Hotel Tryp Lisboa Aeroporto, Lissabon (Fyvar)

• 19. Sept.: Hotel Tryp Porto Expo (Fyvar)

• 20. Sept.: Hotel Bahía de Vigo (Fyvar)

• 27. Sept.: Hotel Meliá Sevilla (Fyvar)

• 03. Okt.: Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia (aimfap)

• 17. Okt.: Hotel Meliá Palas Atenea, Palma de Mallorca (aimfap)

www.aimfap.com

www.fyvar.com