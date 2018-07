German Brand Award für doppler

Zu den Gewinnern des diesjährigen German Brand Award gehört auch doppler, A-Braunau. Für seine Schirmmarke Knirps konnte das in vierter Generation geführte Familienunternehmen in der Kategorie „Industry Excellence in Branding – Outdoor Goods“ den German Brand Award in Gold entgegennehmen. „Die Marke Knirps mit dem markanten, unverwechselbaren roten Punkt im Signet ist vor allem für ihre so robusten wie innovativen Regenschirme weltberühmt“, so die Begründung der Jury für die Auszeichnung. Dass doppler auch in die Breite expandiert und das Sortiment u.a. auf Regenbekleidung und Sonnenschirme ausgeweitet hat, zeige, dass man den Markt genau im Blick habe und offen für Neues sei.

Mit dem German Brand Award würdigen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute seit 2016 erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation. Im Rahmen einer feierlichen Gala mit mehr als 600 geladenen Gästen im Deutschen Historischen Museum in Berlin wurden am 21. Juni 2018 die Preisträger des diesjährigen German Brand Award geehrt.

www.dopplerschirme.com

www.knirps.com