Mahlwerck: 100% klimaneutral

Einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht Mahlwerck, Kolbermoor: Der Porzellanspezialist arbeitet rückwirkend für das ganze Jahr 2018 zu 100% klimaneutral. Mahlwerck lässt alle CO2-Emissionen sowohl am Unternehmenssitz als auch für Produktion, zugekaufte Produkte, Transport, Geschäftsreisen und die tägliche Anfahrt der Mitarbeiter erfassen. Der so ermittelte CO2-Fußabdruck des Unternehmens und seiner Produkte – ca. 900 t CO2-äquivalente Schadstoffe pro Jahr – wird zukünftig durch den Kauf von Zertifikaten ausgeglichen. Die Ausgleichszertifikate unterstützen weltweit innovative Klimaschutzprojekte in den Bereichen Waldschutz, Windenergie, Wasserkraft, Biomasse und lokale Wirtschaftsentwicklung. „Ende des Jahres wird es den ersten Mahlwerck-Nachhaltigkeitsbericht geben“, so Mahlwerck-Geschäftsführer Tobias Köckert über die weiteren Pläne. „Wir ernennen auch eine/n Nachhaltigkeitsbeauftragte/n und gründen eine Nachhaltigkeitsgruppe, um den Weg einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie zu beschreiten.“

Unterstützung erhält das Team der Porzellanspezialisten zudem in Form von Beratung, Training und Coaching. „Wir werden uns im Team die Arbeitsprozesse und Produkte, den Einkauf und die Lieferanten ansehen, Verbrauchsmaterialien, Energie und Wasserverbrauch reduzieren, zum Fahrradfahren animieren und vielleicht sogar Bienen betreuen. Denn wir mögen, was wir tun, und wollen unseren Job gerne auf verantwortliche Weise und soziale Art weiter machen“, ergänzt Heike Hampel-Rudolph, neben Köckert die zweite Geschäftsführerin des Unternehmens. Mahlwerck-Produkte und deren Veredelung werden durch die Umstellung auf klimaneutrale Produktion nicht teurer.

www.mahlwerck.de