Key-Account Manager Nord (m/w)

Gutes Design mit gutem Gewissen lautet unser Credo. Wir produzieren seit 1927 Markenartikel in Deutschland. Unsere Fertigungstiefe ist außergewöhnlich – von der Idee bis zum fertigen Produkt alles unter einem Dach. Unsere Produkte kennt und liebt man auf der ganzen Welt. Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte, wachsen Sie mit uns und bewerben Sie sich als

KEY-ACCOUNT MANAGER (M/W) NORD

Was werden Sie tun?

Sie sind heiß auf Umsatz, leben in der nordwestdeutschen Region und betreuen und beraten unsere Werbemittelhändler in Nord/Westdeutschland.

Werden Sie ein unentbehrlicher Partner für den Werbemittelhandel und entwickeln Sie zusammen mit Ihren Kunden aufregende und erfolgreiche Kampagnen. Wir unterstützen Sie mit unserem Innendienst, allem vorhandenen Know How und einer perfekten Fertigung „Made in Germany“. Wir erwarten von Ihnen kreatives, lösungsorientiertes Arbeiten und Spaß am Erfolg. Die Planung, Organisation und Teilnahme von/an Fachmessen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Was bringen Sie mit?

Sie reden nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen zügig zur Sache. Sie haben Erfahrung im nationalen Vertrieb von Markenartikeln, sind kommunikationsstark und gewohnt, zielorientiert und ergebnissicher zu arbeiten. Daneben bringen Sie Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und eine hohe Bereitschaft zu Lernen mit. Sie sprechen Deutsch und Englisch fließend. Eine ausgeprägte Reisetätigkeit ist für Sie selbstverständlich.

Haben wir Sie auch als Quereinsteiger neugierig gemacht? Dann überzeugen Sie uns! Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten, kreativen und sympathischen Vertriebs-Team. Wir sind eine weltweit angesehene Designmarke, die Sie mit Ihrer Arbeit mitgestalten können.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail unter Angabe der Chiffrenummer 1273/18 an WA Media GmbH info@waorg.com