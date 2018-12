HAPTICA® live ’19: Die Bahn kommt

Nächster Halt: Bonn – Daniela Rau, Referentin für Sponsoring, Marketing- and Media Cooperation bei der Deutschen Bahn, spricht im Rahmen des Vortragsprogramms der HAPTICA® live ‘19 am 20. März 2019 im World Conference Center Bonn. In ihrem Vortrag geht es um den Einsatz haptischer Werbung auf und neben der Schiene: Rau gibt Einblick, was sich die Bahn einfallen lässt, um Reisende an die Marke zu binden, die Eröffnung neuer Strecken und den Einsatz neuer Züge zu feiern oder Neukunden zu gewinnen.

Die siebte Ausgabe der HAPTICA® live, die vom Kölner Verlagshaus WA Media veranstaltet wird, richtet sich mit Produktpräsentationen von mehr als 190 Ausstellern, einer Best Practice-Show, dem Vortragsprogramm sowie der Ausstellung und Verleihung des Promotional Gift Award 2019 an Fachbesucher aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Einkauf, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Vorregistrierung über die Website ist erforderlich.

www.haptica-live.de

Bildquelle: Deutsche Bahn AG