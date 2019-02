Colour Connection: Drucklösungen von Profis für Profis

Der Frankfurter Druckspezialist Colour Connection hat es sich zur Aufgabe gemacht, kreative, ausgefallene und schwer umsetzbare Ideen zu realisieren, an denen manch andere Druckerei schier verzweifeln würde. „Der geringe Preis, der mancherorts aufgerufen wird, ist i.d.R. durch Abstriche in der Qualität, mit einer überschaubaren Materialauswahl und mangelnden Individualisierungsmöglichkeiten erkauft“, weiß Colour Connection-Geschäftsführer Ralph Hadem. „Hochwertige Papiersorten, aufwendige Drucktechniken oder passgenaue Stanzungen finden sich in diesem Preissegment eher selten. Besonders im Kreativbereich sind jedoch individuelle Lösungen gefordert. Denn mit den ewig gleichen Designs lässt sich keine Aufmerksamkeit erzeugen.“

Colour Connection hat sich daher auf hochwertige Druckprodukte spezialisiert. Langjährige Erfahrung und innovative, technische Möglichkeiten sorgen dafür, dass das Team nahezu jede Idee umsetzen kann. „Wir profilieren uns nicht über die Masse, sondern über eine ausgezeichnete Qualität und die perfekte Umsetzung hochkreativer Ideen“, erläutert Hadem. „Aus diesem Grund sind wir in der Kreativbranche bekannt und beliebt und seit Jahren enger Partner renommierter Werbeagenturen.“ Die Digitaldruckerei nimmt gerne komplizierte Aufträge an und druckt sogar Kleinstauflagen ab einem Exemplar.

Technisch versiert

Eine besonders aufwendige Angelegenheit ist die Formstanzung von Broschüren, da hier normalerweise eigens angefertigte Werkzeuge zum Einsatz kommen. Sie werden aus Metall gefertigt und geben dem Druckprodukt im Stanzprozess seine Form. Da die Herstellung der Werkzeuge mit hohen Kosten verbunden ist, macht ihr Einsatz i.d.R. erst ab einer Auflage von einigen tausend Exemplaren Sinn. Colour Connection hat jedoch eine Lösung für kleinere Auflagen parat: Mit einem Bandstahlwerkzeug, das nach Belieben geformt werden kann, setzt die Online-Druckerei individuelle Vorstellungen ihrer Kunden auch bei geringer Stückzahl um. Voraussetzung dafür ist, dass die Broschüre eine Stärke von 2 mm nicht überschreitet, also maximal 28 Seiten Normalpapier umfasst. Hadem: „Ein schöner Nebeneffekt dieses Verfahrens ist zudem, dass keine Haltestege erforderlich sind, die bei einer Formstanzung normalerweise zum Einsatz kommen. So ergibt sich eine perfekte Kontur ohne die typischen ‚Papierpickel‘ an den Kanten.“

Außergewöhnlich designt

Seminar, Tagung oder Hochzeit – es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Druckprodukte wie Einladungen und Tischaufsteller benötigt werden. Colour Connection produziert u.a. regelmäßig individuelle Hochzeitspapeterie für Kunden, die genaue Vorstellungen davon haben, wie das fertige Werk aussehen soll. Zur Umsetzung kreativer Ideen für den schönsten Tag ihres Lebens finden Brautpaare auf printweb.de, der Homepage des Unternehmens, erlesene Papiere in jeder Farbe und zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten wie Heißfolienveredelung, Laserstanzung und Blindprägung.

Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können Kunden auch bei der individuell gestaltbaren Einladungskarte mit 3D-Steckspiel. Die Klappkarte besticht nicht nur durch ihr schnörkelloses Design, sondern auch durch ein integriertes 3D-Steckspiel, dass sich im Handumdrehen herausbrechen lässt. Aufmerksamkeit ist mit diesem Gimmick garantiert, und die Karte sowie ihr Absender bleiben beim Empfänger langanhaltend im Gedächtnis. „Die Schwierigkeit in der Produktion besteht darin, die gelaserten Elemente so zuzuschneiden, dass sie sich zwar leicht aus der Karte brechen lassen, diese aber auf dem Postweg trotzdem stabil genug bleiben“, erklärt Hadem. „Für einen unseren Kunden haben wir eine 3D-Steckspielkarte mit ungestrichenen Naturpapieren umgesetzt, die sich besonders gut für die Laserstanzung eignen, da sie besonders wenig anfällig für Schmauchspuren sind.“

Ob stilvolle Hochzeitspapeterie oder ausgefallene Steckspielkarte mit 3D-Effekt, ob bequeme Bestellung per Online-Shop oder persönliche Beratung durch kompetente Mitarbeiter – vielfältige Leistungen und Möglichkeiten machen Colour Connection zum idealen Partner für individuelle Druckaufträge.

Bildquelle: Colour Connection GmbH