(Junior) Account Mangaer (m/w/d)

Xindao ist ein renommierter Lieferant und Designer von Werbeartikeln und Geschenken seit 1986. Wir sind eine holländische Firma mit vielen Außenstellen in Schweden, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Hong Kong und Shanghai. Unsere starke Präsenz, sowie unser eigenes Design Studio in China ermöglicht es uns innovativ und an der Spitze von Entwicklungen in unserer Branche zu sein.

Hier bei Xindao, entwickeln wir Werbeartikel welche die Identität und Menschen bei Xindao repräsentiert. Unsere bekannte und Preisgekrönte Marke ‚XD Design‘ ist das Flagschiff unseres Sortiments. Die Marke besteht aus alltäglichen Produkten welche ein spezielles Design führen und dennoch praktisch im Einsatz sind.

Xindao ist eine junge, internationale und ehrgeizige Firma welche das Motto „Young at heart“ lebt . Dies sind die Qualitäten welche unsere Mitarbeiter überall in der Welt repräsentieren.

Zur Erweiterung des Vertriebteams in ÖSTERREICH und der SCHWEIZ suchen wir einen:

(Junior) ACCOUNT MANAGER

Vollzeit oder Teilzeit, beginnend per sofort

In dieser Position sind Sie für den Vertrieb, Kundenkontakt und das CRM in den angegebenen Märkten zuständig. Sie besuchen Kunden und potentielle Neukunden und führen eine effiziente Planung und Verwaltung entsprechend den Vorgaben von Xindao durch. Der Besuch von internationalen Messen, Hausmessen und innerbetrieblichen Vertriebsmeetings gehört ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich. In Zusammenarbeit mit dem bestehenden Accountmanager und der Marketingabteilung sind Sie für die Organisation, Durchführung und Evaluation von Unternehmensaktionen zuständig. Außerdem müssen Sie die von der Geschäftsführung gesetzten Vertriebsziele erreichen. Sie werden eng mit dem deutschen Vertriebsinnendienstteam zusammenarbeiten, das in unserem Hauptsitz in den Niederlanden angesiedelt ist.

Wir suchen nach:

begeisterungsfähigen, weltoffenen, proaktiven Mitarbeiter/innen

wohnhaft in Österreich oder Süddeutschland (Grenze zu AT oder CH)

kaufmännische Ausbildung oder nachgewiesene Erfahrung im Vertrieb

einer ausgeprägten Sozialkompetenz und Netzwerkkompetenz

sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Mitarbeiter/innen ohne 9-to-5-Mentalität

Wir bieten:

eine interessante und anspruchsvolle Position in einem soliden, wachsenden Unternehmen

flexible Arbeitsgestaltung- keine 9-to-5 Mentalität

gute sekundäre Arbeitsbedingungen

eine marktübliche Vergütung

einen Firmenwagen

Dienstlaptop und -handy.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und diese Beschreibung genau zu Ihnen passt, schicken Sie Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an Frau M.Quist, jobs@xindao.nl. Weitere Informationen zu Xindao finden Sie unter www.xindao.com.