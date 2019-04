Account Executive (m/w/d)

SUPREMIA ist seit mehr als 30 Jahren als zuverlässiger Anbieter von Promotionartikeln, Verkaufsförderungsmaßnahmen und Fulfillment-/ Outsourcingprogrammen bekannt. Das Unternehmen wächst kontinuierlich weiter und ist heute, mit mehr als 400 Mitarbeitern und Teams in Europa, Asien und Amerika, ein internationaler Marktführer im Branding-Sektor sowie ein angesehener Anbieter von Merchandising-Produkten. Zusammen mit unseren weltweit agierenden Kunden suchen wir nicht nur nach kreativen Wegen, die Marken unserer Kunden sowie deren Kampagnen hervorzuheben – wir bieten insbesondere Komplettlösungen vom Trendspotting, über das insgesamte Qualitätsmanagement bis hin zur Entwicklung von individuellen e-commerce Tools/ Plattformen mitsamt angebundenen Logistiklösungen.

KURZBESCHREIBUNG:

Für unser Team am Standort in Mönchengladbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n erfahrene/n, innovative/n und kommunikationsstarke/n

ACCOUNT EXECUTIVE (M/W)



IHRE AUFGABEN :

Komplette Auftragsbearbeitung – startend mit der Bearbeitung von eingehenden Anfragen, Mitarbeit bei Erstellung von kreativen Vorschlägen, Kalkulationen, Erstellung von Angeboten sowie Lieferantenbestellungen, Monitoring der Aufträge bis zur Auslieferung sowie die darauffolgende Rechnungsstellung

Erstellung von Kundenpräsentationen

Überblick über den gesamten Workflow und die laufenden Projekte

Ansprechpartner bei Rückfragen unserer Kunden oder Projekt-/ Leistungspartner

Mitarbeit bei der Erstellung von regelmässigen Reports & Auswertungen

Zusammenarbeit mit dem Finance Bereich bei überfälligen Rechnungen

ANFORDERUNGEN:

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Lehre und/ oder einen Hochschulabschluss (vorzugsweise in Kommunikation/ Marketing) sowie erste Berufserfahrung

Branchenerfahrungen im Promotionartikelbereich, Printbereich oder mit e-commerce Plattformen sind von Vorteil

ein Gespür für Verbrauchertrends sowie Interesse an Promotionartikeln

mündliche sowie schriftliche Kommunikationsstärke

Zielstrebigkeit, Ausdauer, Flexibilität und selbständige Arbeitsweise mit sehr guter Selbstorganisation

Schnelle Auffassungsgabe, Proaktivität sowie gute analytische Fähigkeiten

Teamplayer

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift aufgrund der Tätigkeiten in einem internationalen Umfeld

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office Paket (Excel, Word, Powerpoint), generelle IT- Affinität basierend unseres Geschäftes auch im e-commerce Bereich

Gültiger Führerschein

ES ERWARTET SIE:

ein motiviertes, junges Team sowie ein international arbeitendes und aufgestelltes Unternehmen

ein schnell und dynamisch wachsender Markt

eine leistungsgerechte Bezahlung

ein unbefristeter Arbeitsvertrag

Wenn sich Ihre Fähigkeiten und Wünsche im beschriebenen Job-Profil widerspiegeln, so senden Sie uns bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenz “Account Executive 042019” per Email an

jobs.de@supremia.com

Bitte geben Sie dabei das früheste Startdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung p.a. an. Wir bitten um Verständnis das Bewerbungen ohne diese Angaben nicht berücksichtigt werden können.

www.supremia.com