HAPTICA® live ’20: Hot Spot für haptische Werbung

Zum achten Mal findet am 18. März 2020 die HAPTICA® live im World Conference Center Bonn statt. Auf der „Erlebniswelt Haptische Werbung“ werden erneut rund 190 Aussteller ihre Produkte und Lösungen für Werbemaßnahmen mit gegenständlichen Elementen präsentieren: Von Klassikern wie Schreibgeräten, Promotional Textiles, Papier- und Büroartikeln, elektronischen Gadgets oder Werbesüßigkeiten über ausgefallene Nischenprodukte bis hin zu Merchandise und hochindividuellen Sonderanfertigungen können Fachbesucher die ganze Bandbreite haptischer Marketingtools anschauen und ausprobieren. Im März 2019 kamen 1.840 Besucher aus dem Unternehmensmarketing, von Werbeagenturen sowie aus dem Werbeartikelhandel nach Bonn, um sich über Neuheiten und Produkttrends zu informieren. Auch auf der HAPTICA® live ’20 wird neben den Portfolios der Aussteller wieder v.a. die Praxis im Fokus stehen: Im Vortragsprogramm geben Experten aus dem Unternehmensmarketing Einblick in ihre Arbeit, u.a. holt dort Frank Büch, Head of Marketing der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, seinen Vortrag nach, der in diesem Jahr krankheitsbedingt ausfallen musste.

Die Best Practice-Show inszeniert zudem rund 20 Kampagnen aus aller Welt, bei denen erfolgreich gegenständlichen Botschafter integriert worden sind. Und in der Ausstellung zum Promotional Gift Award werden die Gewinnerprodukte des Wettbewerbs 2020 zu sehen sein, die sich durch besondere Kreativität oder Innovation auszeichnen und im Dezember 2019 von einer Fachjury ausgewählt werden. Für Besucher, die besonders an nachhaltigen Werbeartikeln interessiert sind, wird es wie in diesem Jahr einen speziellen „Green Guide“ geben, der gezielt zu Anbietern mit diesem Schwerpunkt im Sortiment führt.

Veranstalter der HAPTICA® live ist das Kölner Verlagshaus WA Media (u.a. HAPTICA®, Promotion Products und Promotional Gfit Award). Die achte Ausgabe, am 18. März 2020, öffnet ihre Tore von 9.00 bis 17.30 Uhr. Der Besuch ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch vorab erforderlich unter:

www.haptica-live.de

Fotos: Jens C. Friedrich, Sabine Klüser, © WA Media