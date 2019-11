Promotional Gift Award 2020: Last Call

Werbeartikellieferanten, -berater, Marketingabteilungen und Designer, die mit ihren Produkten oder Kampagnen am Promotional Gift Award 2020 teilnehmen möchten, müssen sich beeilen: Der Einsendeschluss für den aktuellen Wettbewerb ist der 30. November 2019. Bis zu diesem Datum müssen alle Teilnehmer das Online-Registrierungsformular ausgefüllt und ihre Produkte an den Veranstalter des Awards, WA Media, eingesendet haben. Die Jury begutachtet und bewertet dann Anfang Dezember die Einreichungen, sodass alle Teilnehmer noch vor Weihnachten über den Ausgang des Wettbewerbs informiert werden können.

Gesucht werden innovative und aufmerksamkeitsstarke Streuartikel, Premiumprodukte, kommunikative Produkte, Sonderanfertigungen, Merchandisingartikel, Veredelungstechniken und Kampagnen, die mit haptischen Botschaftern arbeiten. Alle Gewinnerprodukte werden am 18. März 2020 in einer Ausstellung auf der HAPTICA® live ’20 im World Conference Center Bonn präsentiert, dort findet außerdem am selben Tag die Preisverleihung statt. Den Preisträgern winkt zusätzliche Media Coverage im Wert von rund 2.500 Euro in den Fachmagazinen Werbeartikel Nachrichten, eppi magazine und Promotion Products, die von WA Media herausgegeben werden.

Alle Teilnahmeinformationen sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Promotional Gift Award 2020 finden sich unter:

www.promotionaward.com