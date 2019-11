akatex: Seminare bald auch in Österreich

Die Akademie für Textilveredlung weitet ihr Seminarprogramm aus und bietet ab dem Frühjahr 2020 auch Termine in Österreich an. Dazu kooperiert die Akademie mit Eduard A. Schreiber, Entwickler der Warenwirtschaftslösung Phileas für Textilveredler und Werbeartikelhändler. Den Auftakt machen im März 2020 gleich zwei Akademiewochen mit insgesamt sieben Veranstaltungen in Wien und in Erl in Tirol, für die New Wave Austria und MHM Machines Highest Mechatronic als Partner gewonnen werden konnten.

Die Schulungsräume von New Wave Austria und MHM in Erl liegen nur wenige Meter voneinander entfernt; in Wien finden die Seminare im Showroom von New Wave statt. „Das Thema Aus- und Weiterbildung hat bei MHM einen hohen Stellenwert“, so MHM-Geschäftsführer Thomas Fröhlich. „Im direkten Austausch mit Kunden und interessierten Anwendern wollen wir die Stärken und Möglichkeiten des Siebdrucks zeigen. Zu diesem Zweck haben wir erst kürzlich eine komplett ausgestattete Siebdruckerei für Schulungszwecke eingerichtet. In Kooperation mit der Akademie für Textilveredlung wollen wir hier zukünftig ein umfangreiches Schulungsangebot schaffen.“ Auch Karin Ganster, Geschäftsführerin New Wave Austria, will zukünftig verstärkt auf Schulungen und Workshops setzen: „Wir sehen einen enormen Bedarf bei der Vermittlung von Know-how im Markt für Textilveredelung, Sportswear, Workwear und Corporate Fashion.“

Auch mit der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) hat die Akademie für Textilveredlung eine Vereinbarung zur gemeinsamen Organisation und Durchführung von Seminaren und Workshops getroffen. So tagt am 14. Februar 2020 unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider vom Studiengang Bekleidungstechnik und Konfektion die erste gemeinsame Veranstaltung „Prüfen von textilen Materialien“.

Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Signforum24 sowie den Fachmessen PromoTex Expo, viscom und PSI statt. Das neue Programmheft steht ab Dezember als PDF auf der akatex-Website zum Download bereit, die Seminare können online gebucht werden.

www.aka-tex.de