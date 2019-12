Karl Knauer: Auszeichnung für Porsche-Cover

Verpackungsspezialist Karl Knauer, Biberach, wurde für das leuchtende Magazincover des exklusiven Periodicals Circle Porsche 918 Spyder mit dem International Creative Media Award (ICMA) ausgezeichnet. Das Cover realisierte Karl Knauer gemeinsam mit buch exklusive, Bad Boll, im Auftrag der Agentur ECD sowie deren Reiseveranstalter Pure Travels.

Wird der aufgedruckte Startbutton auf dem 6 mm starken Cover gedrückt, beginnt hinter der weißen „918“ eine Lichtinszenierung mit Tiefenwirkung in Acidgreen. Die internationale Fachjury des ICMA vergab dafür in der Kategorie „Print Finishing“ einen „Award of Excellence“. Bereits im Sommer erhielt der Verpackungsspezialist gemeinsam mit buch exklusive den Berliner Type Award 2019 für das Porsche-Cover.

