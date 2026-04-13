Antalis kündigt temporären Treibstoffzuschlag an

Der Großhändler für Papier, Verpackungslösungen und visuelle Kommunikationsmittel, Antalis, mit deutscher Zentrale in Frechen, führte zum 13. April 2026 einen temporären Treibstoffzuschlag ein. Hintergrund seien die deutlich gestiegenen Transportkosten, insbesondere infolge erhöhter Treibstoffpreise, die sich spürbar auf die gesamte Lieferlogistik des Unternehmens auswirken.

Um für seine Kunden eine transparente und nachvollziehbare Lösung zu schaffen, entschied Antalis sich nun für den temporären Treibstoffzuschlag, der 5 Euro pro Anlieferstopp beträgt. Sobald sich die Situation im Transportmarkt entspannt, werde der Zuschlag geprüft und entsprechend angepasst, so das Unternehmen.

www.antalis.de