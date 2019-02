Plan Concept Werbeartikelmesse: Mit Liebe gemacht

Der Valentinstag brachte nicht nur traumhaftes Frühlingswetter, sondern auch eine Steilvorlage für das Messemotto: „In love with Plan Concept” hieß es am 14. Februar 2019 im Essener Colosseum Theater, seit Jahren bewährter Schauplatz der Plan Concept-Messe. 51 Werbeartikellieferanten, darunter bekannte Importeure, Spezialisten und Markenartikler ebenso wie Newcomer, präsentierten im imposanten Ambiente der ehemaligen Werkshalle einen überzeugenden Produktmix – inklusive buchstäblich „liebevoll“ gebrandeter Giveaways mit Bezug zum Thema. Plan Concept selbst stellte seine Kompetenzen in den Bereichen Fulfilment und E-Commerce in den Mittelpunkt, für die innerhalb der Plan Concept-Gruppe das Tochterunternehmen Connect-IO verantwortlich zeichnet.

Bereits am Vormittag herrschte großer Andrang an den Ständen – zur Zufriedenheit vieler Lieferanten. Insgesamt 345 Besucher (2019: 353), so Plan Concept, folgten der Einladung ins Colosseum Theater und ließen sich vom Charme der haptischen Werbung verführen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 383 (27. Februar 2019).

// Till Barth

Fotos: Till Barth, © WA Media