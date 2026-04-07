Tazze drauf

Zu den wichtigsten Säulen der Finanzierung gehören bei der taz u.a. die Genossenschaft, und so zeigt das Zeitungsformat seit ihrer Gründung immer wieder, dass auch in puncto Finanzierung vieles anders geht als bei der Konkurrenz.

Ein weiteres wichtiges Standbein der Finanzierung ist seit knapp 30 Jahren auch der taz Shop, der mit Merchandise der besonderen Art Fans aller Altersgruppen begeistert. Wie Merchandise ins Bild des linken Blatts passt und was die Genoss:innen und Abonnent:innen zum Shop sagen, erklärt Carola Klein im Interview mit den Werbeartikel Nachrichten Nr. 468.