EAC: 2. International Leadership Summit und Jahreshauptversammlung

Vom 8. bis zum 10. Juni 2026 veranstaltet der europäische Dachverband EAC (European Associations Cooperation) in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Branchenverband PPAI (Promotional Products Association International) zum zweiten Mal den International Leadership Summit (ILS). Das dreitägige Networking-Event findet wie im Vorjahr im belgischen La Hulpe nahe Brüssel statt.

Das Kongressformat richtet sich gezielt an Unternehmer, Führungskräfte und Young Professionals, die sich mit den komplexen Dynamiken internationaler Märkte auseinandersetzen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Integration von KI, Mitarbeiterführung, steigende Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten. Neben hochkarätigen Vorträgen stehen vor allem der Austausch auf Augenhöhe sowie die Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze im Fokus. Ziel ist es, grenzüberschreitende Kooperationen zu stärken, Branchenstandards weiterzuentwickeln und die Zukunft der internationalen Werbeartikelwirtschaft aktiv mitzugestalten.

Mit Ben Saunders und Susi O’Neill konnten die Veranstalter erneut zwei renommierte Keynote-Speaker gewinnen. Saunders, CEO und Gründer von Arctic Research Development, ist Extremabenteurer und Weltrekordhalter und blickt auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung in hochriskanten Polar-Expeditionen zurück. In seiner Keynote „Leading in Extreme Environments“ überträgt er seine Erkenntnisse aus der Arktis und Antarktis auf unternehmerische Entscheidungsprozesse. O’Neill, Technologie-Strategin und Gründerin von EVA trust in tech Technology and Communications Consultancy, beleuchtet die Chancen und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz und digitalen Innovationen. Ihr Ansatz verbindet technologische Entwicklung mit ethischer Verantwortung und zeigt auf, wie Unternehmen den Spagat zwischen Innovation und praktischer Anwendung erfolgreich meistern können.

Ergänzt wird das Programm durch neue globale Marktforschungsdaten vom PPAI, die Führungskräften fundierte Grundlagen für datenbasierte Entscheidungen bieten. Auch die CO2-Studie, die der EAC zusammen mit PPAI und ASI durchgeführt hat, wird von dem durchführenden Institut 51toCarbonZero detailliert vorgestellt. Podiumsdiskussionen mit führenden Experten aus der Werbeartikel- und Merchandising-Industrie wie Will Good, CEO von Prominate Global, runden das Programm ab.

Darüber hinaus nutzt der nun vollständig konstituierte europäische Dachverband EAC den Rahmen des Summit für seine erste ordentliche Jahreshauptversammlung.

Details und weitere Infos zum EAC Summit finden sich hier. Die Veranstaltung findet im Dolce Hotels & Resorts by Wyndham in La Hulpe statt.

Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 600 Euro für Verbandsmitglieder und 1.100 Euro für Nichtmitglieder.

Über diesen Link können sich Interessierte zum Summit anmelden und ein Hotelzimmer vor Ort buchen.

www.eaconline.net

Bildquelle: EAC