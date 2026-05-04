Qualität als Versprechen

Vor über 40 Jahren im Münsterland als kleiner Textilhandel gestartet, hat sich Joytex Schritt für Schritt zu einem Spezialisten für nachhaltige Werbetaschen entwickelt. Heute steht das Unternehmen nicht nur für hochwertige Produkte, sondern auch für persönlichen Kundenservice und ein modernes Arbeitskonzept. Einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung von Joytex, die Unternehmensphilosophie und die Menschen dahinter lesen Sie in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 469.

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