Marken mit Tragekraft

Mit Uinta Design haben die Brüder Dan und Jake Rigby ein Unternehmen aufgebaut, das Design, Entwicklung und Produktion maßgeschneiderter Werbetaschen und anderer Merchandisingprodukte nahtlos miteinander verbindet. In der aktuellen Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 470 findet sich ein Bericht über das Unternehmen mit Informationen zur Entstehungsgeschichte, dem kreativen Entwicklungsprozess sowie der wichtigen Rolle von nachhaltigem und gesellschaftlichem Impact.

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